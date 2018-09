Sanità: 30 medici in arrivo a Lanusei

Trenta medici autorizzati e destinati a Lanusei, alcuni in arrivo già da metà settembre, e rinforzi al Pronto soccorso dall'1 ottobre. Sono gli impegni confermati dall'assessore della Sanità, Luigi Arru, e dal direttore generale dell'Ats, Fulvio Moirano, ai sindaci dell'Ogliastra, riuniti oggi nella Conferenza socio-sanitaria.

"Lanusei non è la cenerentola della sanità sarda - ha chiarito Arru rispondendo alle preoccupazioni espresse dal sindaco di Lanusei, Davide Burchi, a nome della Conferenza - In un quadro generale di profonde riforme, ci sono dei ritardi - ha ammesso l'assessore - ma stiamo procedendo con 1.200 stabilizzazioni e assunzioni, colmando ritardi in tantissimi settori, dall'elisoccorso all'acquisto di nuove autoambulanze alle gare per gli acquisti.

Abbiamo preso impegni con questo territorio e li stiamo mantenendo, come per l'emodinamica, che sarà attiva in collaborazione con l'hub di Nuoro. Senza dimenticare - ha aggiunto Arru - che insieme al Consiglio regionale abbiamo salvaguardato le specificità ogliastrine, nonostante l'ospedale sia fuori da tutti i parametri nazionali".

Moirano, affiancato dal direttore della Assl, Andrea Marras, ha sottolineato di aver autorizzato da maggio le assunzioni di personale a Lanusei. "Per alcune figure, come gli anestesisti, c'è un problema di reclutamento che è nazionale, ma stiamo scorrendo le graduatorie e cercando di coprire i posti vacanti - ha garantito - Abbiamo fatto partire il concorso per la Medicina d'urgenza e a breve chiuderemo le procedure, la settimana prossima ci saranno le nomine dei direttori di presidio vacanti, tra i quali quello dell'ospedale di Lanusei".

Quanto al Pronto soccorso, il Dg ha spiegato di aver autorizzato il reclutamento di 12 medici: "ora si stanno verificando le graduatorie regionali per radiologi e le procedure per l'emodinamica sono in dirittura d'arrivo", ha annunciato. Sindaci soddisfatti a metà dalle risposte della Regione.

"Bene la conferma degli impegni - ha detto il sindaco di Talana Franco Tegas - ma preoccupano i tempi per garantire l'operatività dei servizi". "Alcuni reparti - ha denunciato il primo cittadino di Arzana Marco Melis - stanno andando avanti solo per la forza di volontà del personale che si sta accollando turni massacranti. Nella riforma sanitaria si dice che Lanusei è un ospedale Dea con funzioni di primo livello: ecco, noi chiediamo che vengano garantite queste funzioni".