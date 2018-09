La scienza viaggia in bus, via al tour

Laboratori di coding e robotica in giro per l'Isola. Accende i motori il 10bus, il van del 10Lab, il Science Centre di Sardegna Ricerche, in tour per le attività di diffusione della cultura scientifica. Saranno nove le date e sei i centri toccati dalle tappe. Il 10Lab, primo e unico centro del genere in Sardegna dedicato alla promozione scientifica, ha sede nell'edificio 10 del Parco Scientifico e tecnologico di Pula, ma in questa nuova edizione ha scelto di portare le proprie attività oltre i confini del Parco.

Dall'utilizzo di materiali poveri e da riciclo fino all'uso del coding per la programmazione di piccoli robot: nelle attività possibili durante i laboratori guidati dallo staff del 10Lab si applicano gli approcci e le soluzioni più innovative per la didattica presenti a livello internazionale. "Il Science Tour 2018 - sottolinea Valter Songini, responsabile relazioni esterne di Sardegna Ricerche - sarà un modo per raggiungere un maggior numero di persone e pubblici diversi, che per varie ragioni spesso non hanno la possibilità di fruire dell'offerta che la struttura quotidianamente rivolge alle scuole e agli altri visitatori".

Il 10Bus partirà il prossimo 15 settembre da Cagliari: sarà organizzato un evento in cui si potrà sperimentare con le tecnologie digitali, discutere di innovazione e assistere a un 'science show' conclusivo. Dopo Cagliari (prevista repliche anche il 28 settembre nell'ambito della manifestazione Notte dei ricercatori e dal'8 al 13 novembre con il Festivalscienza) il 10Bus arriverà a Sassari il 20 e 21 settembre, in occasione dell'evento #FuturaSassari, a Nuoro il 27 settembre per la Notte dei Ricercatori. Seguiranno poi le date del 5 novembre a Carbonia per SulciScienza 18, a Oristano il 15 novembre e a Oliena il 21 e 22 novembre per il FestivalScienza.