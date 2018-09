In 224 a Sassari per test Veterinaria

Duecentoventiquattro ragazzi si sono presentati al test di accesso per i 40 posti disponibili al corso di laurea in Medicina veterinaria dell'Università di Sassari. Alla prova, che si è svolta nell'aula magna del complesso didattica di Giurisprudenza, in viale Mancini, si erano iscritti in 270, con la speranza di rientrare nella stretta cerchia degli studenti che potranno aspirare a diventare veterinari.

Il test è iniziato alle 11 e i candidati hanno avuto a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, con cinque opzioni di risposta per ciascuna domanda.

Il 19 settembre il Cineca, per conto del Miur, pubblicherà sull'area riservata del sito www.universitaly.it il punteggio ottenuto dai candidati, mentre per la graduatoria nazionale bisognerà aspettare il 2 ottobre.