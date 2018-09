Detenuto minaccia agenti con una lametta

Momenti di tensione e paura nel carcere di Uta: un detenuto ha minacciato le guardie con una lametta poi, dopo essersi ferito volontariamente, ha sporcato di sangue i poliziotti che cercavano di fermarlo.

La denuncia arriva dall'Osapp, organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria. L'episodio risale a lunedì notte: protagonista un detenuto extracomunitario. Indagini in corso per capire da dove sia spuntata fuori la lametta e quali siano i motivi che abbiano scatenato la furia dell'ospite della casa circondariale. Il detenuto è stato poi calmato e medicato, mentre non ci sarebbero state conseguenze per i poliziotti intervenuti per fermarlo.

"Per fortuna- spiega il segretario generale aggiunto dell'Osapp Domenico Nicotra - questa volta è stato ripristinato l'ordine senza registrare la necessità di ricorrere a cure per la Polizia Penitenziaria".

Ma, per il sindacato, bisogna fare qualcosa. "È necessario- conclude Nicotra - che il Guardasigilli, a cui facciamo appello, dia il necessario input per avviare un piano straordinario di assunzioni perché è evidente e sotto gli occhi di tutti la.grave carenza di poliziotti in organico".