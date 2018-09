Aggressione al Poetto,21enne in ospedale

(ANSA) - CAGLIARI, 5 SET - Un giovane di 21 anni è finito in ospedale dopo un'aggressione (o una rissa, non sono ancora chiari i dettagli della vicenda) avvenuta all'alba al Poetto, all'altezza della quarta fermata.

Il ragazzo non è grave, ma i medici sono dovuti intervenire per delle lesioni ai denti riportate in seguito a colpi ricevuti all'altezza della testa. Secondo le prime testimonianze allo scontro avrebbero partecipato almeno quattro persone. Ancora da accertare le cause. Sul caso indaga la Squadra mobile: si cerca di capire se esistono collegamenti con alcuni episodi delle scorse settimane avvenuti sempre nel litorale di Cagliari.

