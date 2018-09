Turista rischia di annegare in piscina

Dopo il bambino di 7 anni morto domenica nella piscina di un residence a Orosei (Nuoro), un'altra persona ha rischiato di annegare sempre a Orosei, questa volta nella piscina di un residence di Cala Ginepro. Si tratta di Giuseppe Guglielmino, 76 anni, residente a Carrosio in provincia di Alessandria. Il turista è stato portato fuori dall'acqua dal bagnino della struttura che gli ha praticato le prime manovre di rianimazione, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'anziano è stato trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro ed è ora ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.