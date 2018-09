Maxi Yacht Rolex Cup, oggi niente regate

(ANSA) - PORTO CERVO, 4 SET - La situazione meteo instabile, con diverse cellule temporalesche in movimento attorno al campo di regata, ha costretto il Comitato di regata a interrompere la prova odierna poco dopo la partenza. Tutto rinviato a domani per la 29ma edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, con il medesimo programma di oggi: prove a bastone per la Wally Class e un percorso costiero per le altre 5 divisioni. Le previsioni per domani sono di brezza da sudest tra i 7 e i 14 nodi. La situazione meteo di oggi era stata prevista dai modelli matematici già da alcuni giorni tuttavia, data la sua grande complessità e le molteplici variabili in gioco, ancora stamani si prospettavano differenti scenari. Il Comitato di regata ha cercato di dare la partenza su entrambi i campi di regata, bastoni e costiera, alle ore 16 sfruttando il vento da nord proveniente dalle grandi nubi nere. Tuttavia poco dopo le partenze dei Maxi 72 e della Wally Class si sono dovute annullare le prove a causa della forte rotazione a destra e la successiva bonaccia