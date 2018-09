Le star della disco music a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 4 SET - Sbarcano in Sardegna le star internazionali della disco music. Giovedì 6 settembre Boney M e George McCrae, i Gibson Brothers e Santa Esmeralda starring Leroy Gomez, saranno protagonisti all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari del live firmato Europolis Entertainment Group "Disco Music Stars Celebration".

Una serata tutta da ballare tra atmosfere anni Settanta e Ottanta e indimenticabili hit in una fusione tra funk e soul, sonorità latine, swing e musica afroamericana. L'evento è l'occasione per festeggiare 40 anni di successi di artisti come il cantante statunitense George McCrae, in vetta alle classifiche con l'intramontabile "Rock Your Baby" e un'intensa carriera - 11 milioni di dischi venduti nel mondo - che prosegue negli anni Duemila con album come "Time for a Change" e il recente "Love".

Sotto i riflettori i Boney M, gruppo simbolo dell'eurodisco, dall'esordio folgorante con "Daddy Cool", confermato dall'album "Take The Heat Off Me" e a seguire da "Love For Sale" e "Nightflight to Venus" con il singolo "Rivers of Babylon": un susseguirsi di trionfi, con 160 milioni di dischi venduti e 200 dischi tra oro e platino per i singoli, per Marcia Barrett, Liz Mitchell, Maizie Williams insieme con Bobby Farrell, scomparso del 2010, che sotto la guida del produttore Frank Farian hanno conquistato perfino il sud-est asiatico e i paesi arabi.

Il sound antillano dei Gibson Brothers, i fratelli Chris, Alex e Patrick, arriva a Cagliari sull'onda di successi come "Come to America", "Baby, It's The Singer", "Que serà mi vida" e l'album "Cuba". Infine la spettacolare performance di Leroy Gomez, voce solista dei Santa Esmeralda, giunti alla fama internazionale con la loro versione di "Don't Let Me Be Misunderstood": il cantante e sassofonista americano di origine portoghese sarà affiancato dalle danzatrici della "Duendas Flamenco" Laura Nioi e Raffaella La Reina. (ANSA).