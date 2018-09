Aras: dipendenti di nuovo in piazza

(ANSA) - CAGLIARI, 4 SET - Scendono ancora in piazza i dipendenti dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (Aras), in sciopero da lunedì 20 agosto per rivendicare i quattro stipendi arretrati con relativi rimborsi chilometrici e, soprattutto, il passaggio nell'Agenzia Laore come previsto dalla legge 3 del 2009.

Una nuova manifestazione è in programma domani, mercoledì 5, a partire dalle 10 sotto il palazzo del Consiglio regionale.

Stavolta, fanno sapere Osvaldo Ibba del sindacato Confederdia e Paola Naitana del Gruppo sit-in, "i dipendenti rafforzeranno l'azione di protesta con un sit-in permanente, accampando con le tende sotto il palazzo di via Roma".

Intanto, alla vertenza Aras la commissione Agricoltura, presieduta da Luigi Lotto (Pd), dedicherà due sedute. Domani pomeriggio alle 16.30 saranno ascoltati i sindacati Cgil, Cils e Uil e gli autonomi di Confederdia, mentre giovedì alle 10.30 sarà la volta degli assessori competenti: Pier Luigi Caria dell'Agricoltura e Filippo Spanu del Personale. (ANSA).