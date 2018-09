Università: test di Medicina al via

Via ai test di accesso per i corsi di laurea della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari. Si comincia domani: attese alla cittadella di Monserrato migliaia di aspiranti matricole. I candidati sono 1.589, per i 190 posti disponibili in Medicina e Chirurgia e i 40 in Odontoiatria.

Si prosegue venerdì 7 settembre con il corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive: 535 candidati per 85 posti. Infine, mercoledì 12 sarà la volta dei test per l'accesso ai corsi di laurea cosiddetti "delle professioni sanitarie": sono 1.893 gli iscritti. E' sempre Infermieristica il corso più gettonato, con 592 domande per gli 80 posti di Cagliari e 106 per i 30 di Nuoro. Segue Fisioterapia (554 candidati per 31 posti), quindi Logopedia (287 candidati per 24 posti), Ostetricia (186 domande per 20 posti), Educazione professionale (62 domande per 30 posti), Tecniche della prevenzione (60 domande per 30 posti) e Assistenza sanitaria (46 candidati per 30 posti disponibili).

Per tutti i corsi la prova, predisposta dal Consorzio Interuniversitario Cineca, avrà la durata di 100 minuti e - nei giorni indicati - inizierà sempre alle 11 nelle aule della Cittadella Universitaria di Monserrato. Nella pagina personale di ciascuno studente è già visualizzabile l'aula assegnata per la prova del 4 settembre, a breve saranno visualizzabili anche le aule per le ulteriori giornate. La distribuzione nelle aule verrà, inoltre, pubblicata sul sito della Facoltà e della Segreteria Studenti il giorno prima di ciascuna prova.