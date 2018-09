Test Medicina, a Sassari 120 posti

(ANSA) - SASSARI, 3 SET - Primi test di accesso ai corsi a numero chiuso anche all'Università di Sassari. Si comincia martedì 4 con la prova di ammissione a Medicina e Odontoiatria: si terrà al Pala Serradimigni di piazzale Segni alle 8.30.

I posti in Medicina sono 120 (più 4 per cittadini non comunitari residenti all'estero); in Odontoiatria sono 23 più 2.

A seguire, mercoledì 5 settembre si svolgerà il test di ingresso per Medicina Veterinaria (in tutto 40 posti più 9) e il 6 settembre sarà il turno dei candidati in Architettura (i posti sono 60 più 10). L'appuntamento per entrambi i test è al complesso didattico di viale Mancini alle 8.30. Si prosegue mercoledì 12 settembre, di nuovo al PalaSerradimigni a partire dalle 8.30, con il test delle Professioni sanitarie: sono disponibili 145 posti più 4 in Infermieristica, 15 più 2 in Ostetricia, 30 più due in fisioterapia, 28 più 2 in Tecniche di laboratorio biomedico.

Intanto, è stato anche pubblicato l'atteso bando per il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche.

Le iscrizioni scadono alle 12 del 28 settembre. La prova di ammissione si terrà il 26 ottobre, alle 8.30. I posti disponibili sono 50.

Sono ancora aperti molti bandi per l'accesso ai corsi a numero programmato locale (cioè gestite direttamente dall'ateneo di Sassari). C'è ancora tempo fino al 20 settembre per presentare domanda di partecipazione al nuovissimo corso di laurea triennale in Ingegneria informatica. Ancora aperte, inoltre, le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale in Chimica e tecnologie farmaceutiche (scadenza 20 settembre), Farmacia (scadenza 20 settembre), Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio (scadenza 21 settembre), Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari di nuova istituzione (scadenza 3 settembre). Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale, c'è tempo fino al 20 settembre per Gestione energetica e sicurezza, corso di laurea professionalizzante unico in Sardegna, di nuova istituzione. (ANSA).