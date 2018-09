Surf, 10 nazioni all'EuroSup in Sardegna

Prende il via a Torregrande l'EuroSUP Sardinia, il campionato europeo assoluto di Stand Up Paddle Racing e Sup Wave in programma dal 4 al 9 settembre sulla spiaggia oristanese. L'EuroSUP Sardinia, che si svolgerà all'interno della nona edizione dell'Open Water Challenge, coinvolgerà i più forti atleti continentali, in arrivo da 10 nazioni: Danimarca, Inghilterra, Francia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Galles, Germania e Italia.

La Francia, con alle spalle il titolo di vicecampione del Mondo ottenuto in occasione degli Isa World Sup and Paddleboard Championship 2017, si presenterà con un roster di campioni: Alexis Deniel, Benoit Carpentier, Caroline Angibaud, Martin Vitry, Olivia Piana, Tom Auber. Carpentier è bronzo mondiale nel Sup Wave mentre Olivia Piana ha portato a casa il bronzo iridato nella Long Distance e nella Technical Race. Dalla Danimarca arriverà invece Casper Steinfath, campione del Mondo di Sprint Race e bronzo nella Technical Race.

La Nazionale italiana schiera invece Leonard Nika, Caterina Stenta e Laura Dal Pont. Accanto a loro i neo convocati Tommaso Pampinella, Riccardo Rossi, Alessandro Onofri e Margherita Boschetti. La prima gara in programma è la Sup Wave nel pomeriggio di martedì 4, la long distance è prevista per sabato 8, giornata nella quale ci saranno le premiazioni finali.