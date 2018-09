Progetto anti inquinamento sonoro porti

L'Università di Cagliari capofila di un progetto contro l'inquinamento sonoro nei porti. Insieme all'ateneo del capoluogo ci sono il Comune di Olbia, Università di Pisa, Anci Toscana e Liguria, Accademia di Nizza e Camera di commercio di Bastia.

Martedì 4 settembre la Stazione marittima del porto di Olbia ospiterà la presentazione di "List Port - Limitazione inquinamento sonoro da traffico nei porti commerciali". "La sfida è quella di migliorare il clima acustico delle città portuali con l'utilizzo di sistemi integrati di gestione del traffico. L'obiettivo generale è quello di valutare - spiega Paolo Fadda, responsabile scientifico - come tali sistemi incidano sulla riduzione dei volumi di traffico e quindi delle pressioni sonore in ambito portuale ed urbano".

Il progetto prevede il monitoraggio dei livelli di traffico e di rumore nei porti e nelle principali arterie viarie.

L'obiettivo è la creazione di un modello virtuale in grado di simulare nuovi scenari di rete.

I beneficiari finali saranno i residenti ed i visitatori nelle città portuali, mentre quelli di secondo livello saranno gli operatori portuali che potranno contare su una gestione ottimale degli accessi al porto e di una più efficace gestione del traffico interno. Il progetto intende fondere i risultati ottenuti nelle sperimentazioni nelle quattro città pilota.