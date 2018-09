Olbia, scatta Ztl in centro h24

Ormai le polemiche e i disagi sembrano solo un brutto ricordo, così come quei 30mila verbali di contravvenzione elevati non appena è stata attivata la zona a traffico limitato nel centro storico di Olbia. Da questo pomeriggio la Ztl è attiva 24 ore su 24. Il Comune di va avanti deciso.

Per il sindaco Settimo Nizzi e per la sua Giunta, l'alto gradimento di residenti e turisti per il nuovo aspetto assunto dalla zona intorno a corso Umberto I è la migliore dimostrazione che la strada sia quella giusta. L'area interessata è quella di corso Umberto I, tra viale Principe Umberto e piazza Regina Margherita, e alcune delle vie che intersecano il corso: via Tempio tra via Tigellio e corso Umberto I, via delle Terme tra via Acquedotto Romano e corso Umberto I, via Catello Piro tra corso Umberto I e via Garibaldi.

Chi dovrà effettuare attività di carico e scarico delle merci per le proprie attività commerciali potrà usufruire della finestra oraria che va dalle 7 alle 11. L'obiettivo del Comune è quello di rivitalizzare il centro storico, consentendo un maggior afflusso di cittadini e turisti grazie alle limitazioni decise per il transito dei veicoli.