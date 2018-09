In moto contro un'auto, muore centauro

Un motociclista di 58 anni è morto in incidente stradale questa mattina sul litorale di Quartu Sant'Elena. L'incidente è avvenuto in via delle Tamerice, all'altezza di Capitana, sulla strada costiera che conduce a Villasimius.

Per cause ancora da accertare si sono scontrate una moto e un'auto. A causa del violento impatto il centauro è stato sbalzato del mezzo a due ruote finendo sull'asfalto e perdendo i sensi.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di 118, vigili del fuoco e carabinieri. I medici hanno provato a lungo a rianimare il 58enne, ma non c'è stato nulla da fare.