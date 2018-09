Apnea: nuovo record italiano per Obino

Puntava al nuovo record del mondo di apnea con due pinne, ma si è dovuta "accontentare" di quello italiano: Chiara Obino, nelle acque di Milazzo, in Sicilia, è scesa ad una profondità di 82 metri, migliorando il record nazionale di un metro.

Per l'atleta cagliaritana, 42 anni, un nuovo primato anche se, come lei stessa ha confessato a fine gara, puntava a - 85: "Chi mi conosce sa che non sono una che si accontenta facilmente - ha detto Chiara Obino di ritorno dalla Sicilia - forse è un pregio, forse un difetto, onestamente io ancora non l'ho capito.

Che puntassi al record del mondo non è un segreto, ma alcune volte bisogna anche imparare a ritarare le aspettative sugli eventi, ridurre i rischi e rientrare nella zona di comfort".

"Per svariati motivi nei giorni scorsi gli allenamenti in profondità non sono andati come avevo programmato e le tabelle di incrementi hanno subito diverse battute di arresto, in parte per motivi tecnici legati alla compensazione, in parte perché mi sono trovata a fronteggiare momenti di calo motivazionale", ha concluso Obino.