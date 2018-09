Incidente sulla 197 a Sanluri, un morto

E' di un morto ed un ferito grave il bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 197, nei pressi di Sanluri. La vittima è un uomo di circa 50 anni, mentre una ragazza è stata trasportata con codice rosso all'ospedale di San Gavino.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto stanno operando gli agenti della Polizia stradale. Da quanto si apprende l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 20,300. Nel violento impatto frontale tra i due veicoli il 50enne è morto sul colpo, mentre la giovane donna è rimasta incastrata tra le lamiere della vettura.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della Polstrada e delle ambulanze del 118.

I pompieri hanno liberato la giovane dalle lamiere dell'auto e l'hanno affidati ai medici. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico nella zona ha subendo rallentamenti.