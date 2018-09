Cagliari: Maran, con Atalanta sfida dura

Il Cagliari a Bergamo al secondo test trasferta e Rolando Maran è fiducioso: "La squadra ha lavorato in settimana nel migliore dei modi - ha detto il tecnico alla vigilia - e molto spesso quel che si riesce a fare in allenamento, si fa anche la domenica. L'Atalanta è la squadra peggiore da affrontare in questo momento, ma anche noi abbiamo la nostra identità: dobbiamo essere compatti. Se riusciamo a farlo 'alti', molto meglio".

Per Maran un Cagliari comunque in crescita: "Siamo un cantiere nel quale si inseriscono sempre meglio i nuovi arrivati. Un undici titolare? Io vedo più un allargamento a sedici, diciassette giocatori e oltre. Anche chi è restato fuori si allena bene e mostra grande entusiasmo". Con l'Atalanta ci saranno anche Ionita, uscito in anticipo domenica scorsa, e Castro, ko nella rifinitura pre Sassuolo. Fuori ancora Ceppitelli, al suo posto conferma per Klavan.