Prorogata allerta incendi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - È stata prorogata di 24 ore l'allerta incendi in Sardegna. Il nuovo bollettino emesso dalla Protezione civile regionale individua anche per la giornata di sabato primo settembre un pericolo alto - codice giallo - sempre in Gallura, tra la Costa Smeralda e il territorio prospiciente le Bocche di Bonifacio.

"Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie - spiega la Protezione civile - ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".(ANSA).