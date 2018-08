Olbia: Ztl in centro storico estesa h24

Nonostante le polemiche che hanno caratterizzato l'avvio della zona a traffico limitato nel centro storico di Olbia con oltre 30mila verbali dall'accensione delle telecamere, ora la Ztl verrà attivata 24 ore su 24. Ad annunciarlo il sindaco della città Settimo Nizzi. "Non appena la segnaletica sarà posizionata, verrà firmata l'ordinanza e le telecamere saranno tarate con i nuovi orari - annuncia il primo cittadino - Informiamo fin d'ora i nostri concittadini in modo che siano preparati a questa novità e non incorrano nelle sanzioni previste dal codice della strada".

L'area interessata è quella di Corso Umberto I, nel tratto tra viale Principe Umberto e piazza Regina Margherita e anche quella di alcune vie che intersecano col Corso: via Tempio, dall'intersezione con via Tigellio a quella con Corso Umberto I, via delle Terme, dall'intersezione con via Acquedotto Romano a quella con corso Umberto I, via Catello Piro, dall'intersezione con corso Umberto I a quella con via Garibaldi.

Lo stop alle auto non intaccherà il lavoro delle imprese: è, infatti, prevista la possibilità di usufruire della finestra oraria 7-11 per l'effettuazione delle operazioni di carico-scarico merci negli appositi stalli, dandone comunicazione al Comune. La richiesta deve essere fatta su carta intestata da indirizzare al protocollo del Comune di Olbia, Settore Manutenzioni oppure via e-mail all'indirizzo ztl@comune.olbia.ot.it , in ogni caso allegando copia del libretto di circolazione del mezzo utilizzato (intestato o in possesso sotto qualsiasi forma dalla ditta) e documento d'identità del legale rappresentante della ditta stessa.