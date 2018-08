Olbia, acqua non potabile a Battista

Acqua non potabile a Olbia in via Meucci e nella sub frazione di Battista. Il vice sindaco Angelo Cocciu ha firmato due distinte ordinanze che vietano l'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua. Una decisione presa a seguito della comunicazione emessa ieri dalla Assl di Olbia, con la quale si evidenziano gli esiti delle analisi effettuate dall'Arpas sull'acqua. Nello specifico, a Battista sono stati superati i parametri di cloriti e manganese, mentre in via Meucci è stata riscontrata la presenza più alta del previsto solo di cloriti.

"Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua - si legge nell'ordinanza - è stato stabilito in quanto non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, etc. ), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure,ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa".

Per venire incontro alle esigenze dei residenti, Abbanoa ha predisposto due autobotti: una in via Meucci angolo via Goldoni e l'altra in via Polo angolo via V. Veneto.