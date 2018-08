Nuoro,furbetti del cartellino in caserma

La Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta su diversi casi di presunto assenteismo da parte del personale civile del ministero della Difesa in servizio nell'ex artiglieria di Nuoro. L'indagine verte sul fenomeno dei cosiddetti "furbetti del cartellino" e l'ipotesi di reato è quella di truffa continuata ai danni dello Stato. Sono venti, su 31, i dipendenti coinvolti.

Tutto è partito con un blitz dei Carabinieri nei locali della vecchia caserma Loy, nel cuore della città, davanti al Quadrivio. Nei giorni scorsi otto gazzelle dei militari si sono presentate all'ingresso e diversi faldoni cartacei sono stati sequestrati. Acquisiti anche Cd-Rom e registrazioni del sistema di videosorveglianza.

Al momento non ci sono provvedimenti a carico dei dipendenti su cui si è concentrata l'attenzione degli inquirenti, ma gli avvisi di garanzia sarebbero imminenti. Sotto la lente di ingrandimento gli orari registrati nei badge da impiegati, amministrativi e tecnici.

I cartellini, sia in ingresso che in uscita, sarebbero stati manipolati per giustificare le assenze dal lavoro. L'inchiesta arriva proprio quando il personale civile e militare dell'ex caserma Loy sta traslocando nella nuova caserma di Pratosardo, inaugurata qualche mese fa.