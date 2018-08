Creuza de mà, premio a Mauro Pagani

Fabrizio De Andrè in barca a Carloforte insieme al fido Mauro Pagani per cercare il vero genovese antico e trarre ispirazione e spunti per comporre il suo capolavoro Creuza de mà. Una cartolina di una quarantina di anni fa. Un passato collegato con il presente. Faber non c'è più, ma a Pagani, suo stretto collaboratore, sarà consegnato il premio Isole del cinema per la musica.

L'appuntamento è per il 14 settembre a Carloforte, l'isola della fiction di Gianni Morandi sulla costa sud occidentale della Sardegna, enclave culturale e linguistica genovese, durante il Festival, ormai giunto alla dodicesima edizione, che prende il nome da quell'album che ha segnato una svolta nella musica italiana: Creuza de má. Proiezioni di film e documentari, concerti, incontri, masterclass e tanto altro, tutto all'insegna della musica per il cinema: saranno gli ingredienti dell'evento ideato e diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall'associazione Backstage in programma a Carloforte dall'11 al 16 settembre.

Con una coda a Cagliari dall'1 al 4 novembre. Molto importante perché sarà l'occasione per riaprire uno storico teatro cittadino, il Nanni Loy. Gli spazi degli spettacoli? Cinema e parco. Ma anche una caletta in riva al mare alla quale si accede proprio attraversando un "Creuza de má", un sentierino che porta alla spiaggia.

Molto Sessantotto e molte donne nel programma. In occasione del cinquantenario della rivolta giovanile, il Festival vuole ricordare quegli anni attraverso il ciclo di proiezioni intitolato '68 Memories, a cura di Enzo Gentile, firma autorevole del giornalismo musicale, incentrato su quei film e sulle musiche che hanno segnato un modo nuovo di concepire la colonna sonora: da "Woodstock - Tre giorni di pace, amore e musica" a "Easy Rider", da "Zabriskie point" a "Fragole e sangue" a "Cinque pezzi facili".

Creuza de má dedica poi una particolare attenzione alle opere recenti di cinque registe italiane. "Intendiamo così esplorare il cinema, la musica e il suono per il cinema, attraverso le sensibilità e lo sguardo al femminile, come 'altra sensibilità', non in contrapposizione ma in concorso con quello maschile", sottolinea il direttore artistico Cabiddu.

"I film presentati ci aiuteranno a leggere la contemporaneità attraverso storie, narrazioni, e i suoni e le musiche, ricollegandoci per assonanza e per omaggio al '68 dove tutto ebbe idealmente inizio - sottolinea il regista - Un appassionante viaggio: alla musica e al cinema, il compito di esaltare la forza utopica e vivificante della poesia e dell'immaginazione, la possibilità di liberare il pensiero creativo, di divulgarlo e di condividerlo con un pubblico sempre più vasto ed esigente".

L'anello ideale di congiunzione musicale e tematica con il '68 sarà proprio il film d'apertura, "Nico, 1988" di Susanna Nicchiarelli (con le musiche del gruppo Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo), opera pluripremiata che racconta gli ultimi anni di vita di Christa Päffgen, in arte Nico, cantante dei Velvet Underground.