Birra scozzese protagonista a Cagliari

Sardegna e Scozia unite in un boccale. Due giorni all'insegna della birra artigianale, sabato 1 e domenica 2 settembre, al Lazzaretto di Cagliari, davanti al mare. Protagonista il birrificio scozzese Brewdog, sede a Ellon, Aberdeenshire, uno dei più apprezzati d'Europa. Non a caso la manifestazione, organizzata dall'associazione Birre nel Mondo, si chiama Brewdog Experience Sardegna. Un tour nel quale saranno mostrate - e naturalmente fatte degustare - delle rarità portate nell'isola per l'occasione. Il birrificio scozzese è nato nel 2006 ma si è fatto subito volere bene con le sue birre sperimentali e ricercate.

Diventando presto un punto di riferimento per gli appassionati e per chi, anche in Sardegna, ha cercato di mettere su un birrificio. Al BrewDog si affiancheranno le produzioni birrarie legate alla Sardegna, come il Birrificio di Cagliari e il Birrificio Le Springo. Durante la manifestazione si terranno le Beer School, vere proprie scuole di birra, laboratori di degustazione condotti da Davide Bottini, general manager del locale Brew dog dog bar di Bologna. E i sommelier dell'Ais di Cagliari cureranno le degustazioni delle produzioni sarde presenti. C'è anche qualcosa da mangiare. Accompagnerà la serata un'ampia scelta di street food anche per vegetariani. E sarà anche una festa con gli artisti dell'Accademia d'arte Santa Caterina che racconteranno il loro percorso artistico con laboratori, performance di live painting e lezioni gratuite.

E dalle 0.20 cl. e 0.40 cl. si può anche imparare. Ad esempio con Bevi e scrivi, laboratorio di scrittura sui cinque sensi a base di birra. Oppure con il laboratorio di comunicazione Il naso di Cirano le emozioni, dalle parole al volto. L'ingresso alla due giorni del Brewdog Experience Sardegna è libero.