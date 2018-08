Selargius,fallisce colpo al supermercato

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Volevano rubare la cassaforte del supermercato, ma il colpo è fallito. Ladri in azione a Selargius, dove è stato preso di mira il supermercato Hard Dis in via Lazio.

I malviventi hanno sfondato la porta d'ingresso e una volta dentro hanno raggiunto la stanza in cui si trovava la cassaforte, tentando di rubarla. Ma il colpo è andato male.

L'azione dei malviventi ha fatto scattare l'allarme dell'esercizio commerciale.

I ladri hanno quindi lasciato il lavoro a metà fuggendo prima dell'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena. (ANSA).