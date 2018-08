Prove di coalizione nel centrosinistra

di Roberto Murgia

Campo politico in pieno sussulto in vista delle elezioni regionali di febbraio 2019. Le alleanze sono tutte ancora da scrivere e i contorni vengono definiti per ora con un dibattito acceso più dalle esternazioni pubbliche che dai confronti diretti tra partiti. Che per al momento fanno fatica a capirsi. Così sale la tensione per il voto.

Pd e Campo Progressista sostengono da giorni che lo schema dei vecchi schieramenti ideologici va superato e premono per promuovere una nuova alleanza per i sardi che sia la più ampia possibile, fino a coinvolgere tutte le forze democratiche di ispirazione liberale, cattolica, di sinistra e identitaria, e il mondo civico degli amministratori locali. Così ampia da sfiorare forze tradizionalmente avverse come Forza Italia? Il presidente di Cp, l'ex senatore Luciano Uras, precisa che si sta parlando "di alleanze e non di ammucchiate".

"Questa è una fase delicata - spiega - noi proponiamo una convergenza su questioni irrisolte ed essenziali per il futuro della Sardegna e dei Sardi, dal riconoscimento dell'insularità, alla piena cittadinanza europea del nostro popolo, passando per la verifica dei rapporti economico finanziari con lo Stato, infine le questioni che attengono al sistema produttivo e industriale e alla cultura (lingua e istruzione)".

Una convergenza che, ribadisce Uras, "proponiamo a tutte le forze politiche sinceramente e fattivamente democratiche di cultura liberale, cattolica, di sinistra, del nuovo civismo e identitarie, escludendo però ogni contatto con le forze della discriminazione sociale e razziale, con la nuova destra e i suoi estremismi, e con coloro che si propongono in alleanza organica con queste stesse forze". Insomma, sottolinea l'ex parlamentare, "nessuno intende rinunciare ai propri valori ideali, al contrario vogliono essere messi nella disponibilità comune per trovare soluzioni vere e decisive per i bisogni delle persone e della nostra comunità".

Su un altro fronte si muove il Partito dei Sardi, con il segretario Paolo Maninchedda lanciato in un progetto di convergenza nazionale, un'idea che elimina gli steccati delle coalizioni consolidate, per riunirsi attorno al tema di una costituente sarda. Lo stesso Maninchedda ha parlato di contatti con Riformatori, +Europa, con i Socialisti, i Rossomori, Forza Italia e Psd'Az. Non col Pd che propone, ha già chiarito il leader del Pds, un orizzonte "che non ci interessa".

Ma c'è già chi si smarca. Con un lungo post su Fb dell'ex deputato Roberto Capelli, +Europa si è detta indisponibile al dialogo con Maninchedda, mentre i Rossomori, per voce del consigliere Emilio Usula, puntualizzano che "la strada scelta da noi è chiara da tempo: siamo impegnati al fianco delle altre forze indipendentiste in un progetto di ampio respiro definito Autodeterminatzione, movimento che, come è noto, non comprende il Partito dei Sardi, con il suo segretario che cerca maldestramente di inserire il nostro partito in una confusa e indefinita ammucchiata"