Malore in spiaggia, turista muore a Chia

Un turista milanese, residente in Australia, è morto oggi pomeriggio mentre si trovava in spiaggia a Chia. L'episodio è avvenuto poco dopo le 18.30.

Il turista, in vacanza in Sardegna, si è improvvisamente sentito male, non si sa se dopo essere uscito dall'acqua o mentre si trovava già in spiaggia. Sono intervenuti i bagnini e dopo qualche minuto i medici del 118 che hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco.

Sul posto è anche arrivato l'elisoccorso regionale. Ma l'arrivo tempestivo dei soccorsi si è comunque rivelato inutile, il turista è deceduto.