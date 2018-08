Ladri scatenati nel Sud Sardegna

Malviventi in azione durante la notte nel Sulcis e nel Cagliaritano. I primi, quelli che hanno cercato di svaligiare il "Discount Md" di Gonnesa, sono rimasti però a bocca asciutta. I malviventi sono entrati in azione alle 3. Hanno prima spento tute le luci del piazzale-parcheggio, poi hanno praticato un foro largo un metro in una delle porte a vetri, ma durante questa azione è scattato il sistema d'allarme. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, ma i ladri erano già fuggiti.

È andato invece a buon fine il furto messo a segno all'Ovs Kids di di via Trieste a Selargius: i ladri dopo aver forzato la porta d'ingresso hanno rubato il registratore di cassa che conteneva 150 euro. Sul caso indagano i carabinieri di Quartu.