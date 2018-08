Guerra ai 'furbetti' rifiuti, 6 multati

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Ci sono impiegati, professionisti ma anche negozianti e titolari di attività commerciali tra i 'furbetti' dei rifiuti scoperti negli ultimi mesi dagli agenti della Polizia municipale di Cagliari, impegnata nei controlli mirati a far rispettare il corretto conferimento dei rifiuti.

Solo ieri ne sono stati "pizzicati" sei mentre gettavano sacchetti dell'immondizia nei pochi cassonetti rimasti in città - dopo l'avvio del servizio porta a porta - ed in particolare nella zona di viale Elmas, via del Fangario, via Dolcetta o lungo le arterie di collegamento con i centri dell'hinterland come Quartu, Sestu, Selargius o Monserrato.

Ogni trasgressore dovrà pagare una multa da 167 euro. Si tratta perlopiù di persone residenti nell'hinterland ma che lavorano a Cagliari e prima di uscire di casa riempiono il cofano di spazzatura senza differenziare nulla.

Nei sacchetti, infatti, la Polizia locale ha notato bottiglie di plastica, lattine, vetro insieme a carta, umido e rifiuti non differenziabili.

"I controlli proseguiranno costantemente con intensificazione dei servizi nelle arterie di accesso alla città - spiegano dalla Municipale - dove il fenomeno del conferimento extracomunale è risultato maggiormente praticato". (ANSA).