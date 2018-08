Non ha dichiarato ricavi per 450mila euro evitando così di pagare 100mila euro di Iva. Lo hanno scoperto i militari delle Fiamme gialle della Tenenza di Tempio Pausania effettuando una verifica fiscale nei confronti di una ditta che opera nel settore del sughero.

Sotto i riflettori sono finite le dichiarazioni presentate dal titolare dal 2012 al 2018. I militari hanno così scoperto che non erano stati dichiarati ricavi per 450mila euro ed era stata evasa Iva per 100mila.