Rimproverato per un fuoco spara a vicini

Si sono lamentati per un piccolo fuoco e, soprattutto, per il fumo che usciva dal comignolo, e per tutta risposta hanno ricevuto in cambio fucilata. Il fatto è avvenuto a Bar Sardo dove un 47enne non ha gradito di essere stato ripreso dai due vicini e ha imbracciato una carabina ad aria compressa esplodendo un colpo di fucile, fortunatamente senza colpirli.

I carabinieri della stazione del paese sono subito intervenuti e hanno denunciato l'uomo per minacce. Dopo aver perquisito la casa i militari hanno trovato l'arma e le munizioni: una carabina marca "Norica" modello "Dragon" calibro 4,5 mm e 70 munizioni.