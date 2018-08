Febbre Nilo: nessun rischio trasfusioni

Situazione in generale sotto controllo, nessun rischio di trasfusione di sangue infetto e una serie di raccomandazioni indirizzate ai cittadini, soprattutto dell'Oristanese dove è maggiore la presenza di stagni. E' quanto emerge dalla riunione odierna dell'Unità di crisi sulla West Nile Disease (Febbre del Nilo occidentale) convocata nel primo giorno utile seguito alle segnalazioni del virus su due anziani, entrambi ancora ricoverati. "L'Unità di crisi si riunisce ogni volta che viene segnalato un caso umano di West Nile - spiega all'ANSA Federico Argiolas, direttore del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico - e anche in questo caso abbiamo verificato se il protocollo funzionasse a dovere".

Secondo Argiolas, che ha presieduto la riunione alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni coinvolte e l'Istituto zooprofilattico della Sardegna, "non esiste alcuna emergenza. Purtroppo - sottolinea - la Sardegna, come altre Regioni dove il problema si fa sentire di più, deve fare i conti con la globalizzazione del clima che consente al virus di adattarsi ai diversi habitat, in particolare nella zona di Oristano ricca di zone palustri". Il rischio di trasfusioni di sangue infetto non c'è perché, rassicura, "i controlli sulle sacche del sangue donato sono costanti, e l'allarme scatta nel momento in cui le analisi sugli uccelli migratori e le zanzare danno risultati positivi, e questo succede anche prima delle segnalazioni di umani colpiti".

Ma è sulle raccomandazioni ai cittadini che l'Unità di crisi lancia un messaggio più incisivo. "E' opportuno che i cittadini siano consapevoli - esorta Argiolas - il cortile di uno degli anziani infettati era un ricettacolo di larve di zanzare. Per esempio, non svuotare un sottovaso dopo le piogge consente alle larve di proliferare". Dunque, è anche una questione di buon senso. "Si consigliano certe regole nella manutenzione dei cortili - riassume il responsabile dell'Unità di crisi - l'uso di zanzariere e di pantaloni lunghi quando si esce all'alba o all'imbrunire".