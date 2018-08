+Europa chiude al Pds di Maninchedda

+Europa non guarda a "micromovimenti sovranisti" come il Partito dei sardi con il quale "non possono esserci relazioni strette o larghe". La chiusura alla formazione politica di Paolo Maninchedda in vista delle elezioni regionali di febbraio 2019, arriva direttamente dal vice coordinatore nazionale Bruno Tabacci e dal deputato nuorese uscente, Roberto Capelli.

Nel suo blog "Sardegna e libertà", Maninchedda aveva ricordato il progetto di convergenza nazionale targato Pds, un'idea che punta ad eliminare gli steccati delle coalizioni consolidate, per riunirsi attorno al tema di una costituente sarda. Soprattutto - anche in controtendenza rispetto a "un Pd che propone e ripropone il centrosinistra come orizzonte politico e culturale, un orizzonte più piccolo e diverso dal nostro che non ci interessa" - il segretario del Pds aveva elencato "i settori dell'elettorato progressista con i quali il dialogo è attivo e proficuo". Tra questi i Riformatori, Forza Italia, Socialisti, Rossomori, Psd'Az, e, appunto, +Europa di Emma Bonino con cui, sottolineava Maninchedda, "abbiamo ormai una relazione stretta".

"Leggiamo con stupore le dichiarazioni del segretario Pds, non sappiamo con chi abbia parlato - scrivono Tabacci e Capelli - peraltro, e il discorso non vale solo per il Partito dei Sardi, ma per tutte le forze politiche interessate a dialogare con +Europa, parlare di coalizioni, alleanze e candidature alla presidenza, almeno per quanto ci riguarda, non ha alcun senso se prima non si mette nero su bianco un progetto e un programma sulle cose da fare per la Sardegna".