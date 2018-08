A Golfo Aranci Fiera nautica dell'usato

Nella scorsa edizione i visitatori erano stati oltre novemila. E il sogno è quello di migliorare ancora. Via da giovedì 30 agosto alla terza edizione del "Boat Market Show Sardinia", fiera nautica dell'usato, dei servizi e accessori nautici della Sardegna, in programma sino al 2 settembre, dalle 10 alle 22.30, sul lungomare di Golfo Aranci. Ci saranno cento tra imbarcazioni, gommoni e moto d'acqua usati dai 5 ai 24 metri e circa trenta espositori.

"Dopo il successo della seconda edizione - spiega il sindaco Giuseppe Fasolino - abbiamo deciso di promuovere ancora di più quella che a pieno titolo si conferma una importante manifestazione di settore al centro del panorama delle fiere nautiche italiane. Stiamo parlando dell'unica fiera nautica in Sardegna e seconda, a livello di importanza, tra le fiere dell'usato nautico in Italia".

"Boat Market Show Sardinia" è diventato un punto di riferimento per chi cerca occasioni di acquisto dell'usato nautico, l'offerta di posti barca, servizi di rimessaggio e manutenzione ma anche servizi di assicurazioni, passaggi di proprietà, patenti nautiche, abbigliamento tecnico ed accessori. Anche per il 2018 l'ingresso alla Fiera sarà gratuito, con la possibilità di usufruire di prove in mare gratis che offriranno l'opportunità ai visitatori di sperimentare le unità da diporto in vendita.

Il 30 alle 20 la cerimonia di inaugurazione con gli interventi di Lamberto Tacoli, presidente di Nautica Italiana, Roberto Azzi, presidente Sezione Nautica di Confindustria e dello Yacht Club Porto Rotondo e del sindaco Fasolino. Non solo "affari" ma anche eventi serali. Il 31 alle 19.30 esibizione acrobatiche e free style. L'1 settembre dalle 19 Wine in Boat, degustazione gratuita di vini per promuovere l'eccellenza enologica del territorio con "Strade del Vermentino di Gallura Doc", "Consorzio San Michele", "Tenute Aini, "Cantina Giogantinu" e "Muscazega". Domenica 2 chiusura della Fiera con il "Saluto delle Barche" e musica dal vivo.