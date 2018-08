Scontro in galleria a Budoni, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente tra due auto avvenuto nella galleria S'Iscala, sulla Statale 131 Dcn, in territorio di Budoni.

I tre feriti, un anziano di 74 anni, un uomo di 35 e una giovane di 26, sono stati trasportati con le ambulanze del 118 all'ospedale di Olbia con traumi vari, ma nessuno di loro è grave.

L'incidente è successo nella tarda mattinata di oggi quando le due auto, una Volkswagen Passat e una Alfa Romeo Gt, che viaggiavano in direzione Nuoro, per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione all'interno della galleria e la Passat si è ribaltata.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e i medici del 118, con i vigili del fuoco di Siniscola. Per i rilievi, che dovranno accertare eventuali responsabilità, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale.