Pili, zero posti Alitalia per Milano

Nessun posto sui voli Alitalia da Cagliari a Milano Linate fino al 4 settembre. Lo denuncia il leader di Unidos, Mauro Pili, dopo una simulazione sul sito di prenotazioni della compagnia. "L'alternativa proposta da Alitalia è scandalosa - attacca Pili - l'unica opzione offerta è quella di atterrare a Malpensa con scalo anche di cinque ore al modico prezzo di 624 euro solo andata. Un'offesa all'intera Sardegna e al diritto sacrosanto di garantire la continuità territoriale come un servizio pubblico disciplinato da norme statali e comunitarie".

L'ex deputato se la prende anche con la Regione per aver "emanato un comunicato truffa con il quale annunciava migliaia di posti in aereo che invece si sono rivelati inesistenti. Non si può accettare il silenzio su quanto sta avvenendo nei collegamenti aerei da e per la Sardegna con particolare riferimento al Nord Italia. Occorre reagire - incalza Pili - senza accettare in maniera supina la tracotanza e la spregiudicatezza di chi continua a trattare la Sardegna come una colonia su cui lucrare".