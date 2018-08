Centro migranti,"ritardi negli stipendi"

Nuova protesta dei lavoratori dipendenti delle cooperative facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese incaricate della gestione dei servizi del centro di accoglienza migranti nell'ex Scuola di Polizia penitenziaria di Monastir. Dopo la mobilitazione di marzo la segreteria della Funzione pubblica della Cgil denuncia nuovi "gravissimi ritardi nel pagamento delle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori".

In particolare, l'accusa è nei confronti della Cooperativa sociale Ippocrate che "non ha saldato le retribuzioni dei mesi di maggio, giugno e luglio 2018 - spiega il sindacato - La Cooperativa sociale Azione sociale, in regola con i pagamenti delle retribuzioni di maggio e giugno, non ha ancora versato la retribuzione di luglio, che avrebbe dovuto essere versata entro il 20 agosto".

La Cgil di Cagliari ha anche richiesto alla Prefettura, nella veste di stazione appaltante, di valutare l'ipotesi della "revoca dell'affidamento all'attuale Rti". Inoltre sollecita "di attivare la procedura per il pagamento diretto delle retribuzioni, ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile e dell'art. 30 comma 6 del Decreto legislativo n. 50/2016, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alle società affidatarie del contratto".