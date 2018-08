Carcasse maiale interrate in una fossa

(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - Smaltimento non autorizzato mediante interramento di sottoprodotti di origine animale e violazione di norme generali sul benessere degli animali. Sono le contestazioni mosse ad un allevatore di maiali di Dolianova che adesso dovrà pagare multe per novemila euro. Le irregolarità sono state scoperte dai carabinieri della stazione del paese, insieme ai colleghi del Nas di Cagliari, durante i controlli in tre allevamenti della Trexenta. Così a Dolianova sono stati trovati 500 suini ammassati in uno spazio non adeguato, dove venivano anche smaltiti irregolarmente i liquami, mentre in una fossa comune non autorizzata l'allevatore si sbarazzava delle carcasse, interrandole. Ulteriori accertamenti saranno eseguiti dai veterinari dell'Asl, nel frattempo i carabinieri hanno subito fatto scattare le sanzioni amministrative.