Cane cade in canale, salvato da pompieri

Era caduto nel canale che costeggia le saline di Cagliari e non riusciva più a risalire. Disavventura a lieto fine per un cane, salvato questa mattina dai vigili del fuoco nel corso d'acqua non troppo distante dall'idrovora Rollone, all'interno del Parco di Molentargius.

L'allarme è scattato alle 8.30 e una squadra di pompieri ha subito raggiunto la zona. I vigili, dopo un intervento di circa mezz'ora, hanno così recuperato l'animale, che nel frattempo si era rifugiato sotto un ponticello che collega il percorso per il Poetto con quello in direzione Quartu. Il cane sta bene: nella caduta non ha riportato alcuna ferita.