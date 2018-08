Cagliari ok, ma è mancata la vittoria

Cagliari senza vittoria nella prima in casa con il Sassuolo. Ma la squadra c'è. E la mano del nuovo allenatore Maran pure. Le paure della brutta prima con l'Empoli sono state spazzate via da una buona prestazione dei rossoblù. Rimane la beffa legata a una serie di coincidenze che hanno giocato tutte contro il Cagliari: dalla palla spizzata indietro che ha trasformato un lancio a casaccio in corner. Alla mano di Romagna, giudicata lontana dal corpo dopo la visione delle immagini Var: una questione di centimetri.

Maran non si può godere i tre punti, ma si deve accontentare del resto. Due giocatori su tutti: Pavoletti e Srna. Il primo è alla seconda doppietta stagionale dopo i due gol di sinistro in Coppa Italia. Questa volta ha ri-usato solo la testa. Dimostrando ancora una volta che, se la squadra fa gioco, lui c'è. E infatti quando il Cagliari non ha giocato a Empoli lui non ha segnato. Anche se ha comunque preso il palo nell'unica vera occasione creata nella trasferta toscana. Ora è in vetta alla classifica cannonieri insieme ad altri cinque giocatori.

Anche se dopo due giornate è presto per tirare le somme, è la più prolifica prima punta italiana. Poi c'è Srna. Il giocatore croato è tornato dopo la squalifica di un anno. E ha fatto vedere di essere un giocatore vero. Lo aveva detto nella sua prima conferenza stampa in rossoblù: giudicatemi per quello che faccio in campo, non per la mia carta di identità. E non ha tradito. Fondamentale, soprattutto nel primo tempo per carattere, personalità, piedi e voglia di lottare. Nella ripresa si è concesso il lusso di battere l'angolo del gol del secondo vantaggio del Cagliari.

Una squadra che, secondo Maran, ora può solo crescere: settembre - ha avvertito più volte il tecnico ex Chievo - sarà fondamentale per inserire i giocatori arrivati da poco. E far vedere il vero e il nuovo volto del Cagliari versione Maran. Per la prossima gara da valutare le condizioni di Ionita: il giocatore, dopo lo spavento iniziale in seguito a uno scontro a centrocampo, sembra essersi già ripreso.