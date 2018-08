Basket,Dinamo pronta per torneo AirItaly

Prosegue la preparazione precampionato della Dinamo Banco di Sardegna che nel prossimo weekend esordirà nel primo Torneo AirItaly, in programma al Geovillage, sede del ritiro, sul parquet del PalAltoGusto.

Il debutto per capitan Devecchi e compagni è fissato per sabato 1 settembre alle 20:30: a prendere parte al quadrangolare internazionale ci saranno Scandone Avellino, Virtus Bologna e MHP Riesen Ludwigsburg.

Sabato nella prima giornata si disputeranno le semifinali: ad aprire le danze (ore 18) la sfida tutta italiana tra Avellino e Bologna, con il debutto di coach Pino Sacripanti proprio contro la sua ex squadra.

Grande ritorno in Sardegna dell'ex Dinamo Caleb Green che quest'anno si riaffaccia al campionato italiano dopo gli anni in Spagna (a Malaga) e Turchia (Trabzonspor). Il debutto sul campo degli uomini di coach Vincenzo Esposito è invece fissato per le 20:30 contro i tedeschi del Ludwigsburg.

Una volta definite le finaliste l'appuntamento nella seconda giornata - domenica 2 settembre - sarà alle 18 per la finale 3-4 posto e finalissima alle 20:30.