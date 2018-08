Sventato furto in C.Smeralda, un arresto

I carabinieri hanno assestato un altro colpo ai criminali che nei mesi estivi mettono a segno furti in abitazione i ville di lusso in Costa Smeralda. I militari di Porto Cervo, grazie alla segnalazione al 112 da parte di alcuni turisti che avevano notato delle persone incappucciate aggirarsi vicino a una villetta in località Pulicinu a Baja Sardinia, hanno arrestato un 41enne di Padru (Sassari), già noto alle forze dell'ordine proprio per reati contro il patrimonio.

I complici sono riusciti a fuggire, ma i carabinieri sarebbero già sulle loro tracce. I ladri sono fuggiti lasciando il lavoro a metà e abbandonando gli "attrezzi" da lavoro, che sono stati sequestrati, compreso uno smeriglio già usato in altri furti.

L'operazione dei carabinieri arriva dopo quelle mese a segno nei giorni scorsi con alcuni nomadi denunciati e allontanati dal territorio con foglio di via e l'arresto dell'albanese che faceva parte dalla banda che metteva a segno i furti, fuggendo a bordo di auto da sogno.