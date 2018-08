Cultura, ponte Sardegna-Giappone-Cina

(ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - È finalizzato a promuovere la ricchezza e la complessità delle tradizioni del patrimonio culturale sardo, a tessere relazioni artistiche e a costruire un ponte culturale tra la Sardegna, la Cina e il Giappone, il "Sardinia Memory Project", progetto del Teatro Actores Alidos, vincitore del bando Por "IdentityLab", indetto dalla Regione e mirato a favorire l'internazionalizzazione nei mercati esteri di beni, servizi e prodotti culturali e creativi dell'Isola.

Il "Sardinia Memory Project", che si avvale anche della collaborazione della Fondazione Sardinia Film Commission, conta sulla partecipazione di personaggi illustri, provenienti da diverse città cinesi e giapponesi e da svariati settori: artistico, culturale e turistico, tra cui spicca anche il regista cinese Yonfan, nel 2009 candidato con il film "Prince of Tears" al Leone d'Oro a Venezia.

Il progetto è articolato in due fasi. La prima è focalizzata su un tour nell'Isola dal 26 agosto al 2 settembre. E' rivolto a operatori cinesi e giapponesi del settore culturale e/o turistico, interessati a conoscere e approfondire le relazioni con la Sardegna. Tappe a Nuoro, per la festa del Redentore, poi Barumini, Samugheo, Ales, Mogoro, Tharros e al museo dei Giganti di Mont'e Prama. La seconda parte del progetto, invece, si concretizzerà a ottobre prossimo, con una tournée della compagnia degli Actores Alidos a Tokyo (11 ottobre), Osaka (13 ottobre), Pechino (16 ottobre) e, infine, a Hong Kong (18 ottobre). "In ogni tappa - ha sottolineato il regista e fondatore della compagnia teatrale, Gianfranco Angei. - si svolgerà il 'Sardinia Memory Day', una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale sardo che prevede il concerto-spettacolo di musica tradizionale 'Galanìas' (bellezze, preziosità) arricchito da azioni sceniche ispirate allo spettacolo 'Paristoria' oltre a conferenze, dimostrazioni sull'uso degli strumenti etnici, proiezioni di immagini e video sulle bellezze naturali, architettoniche, archeologiche, manufatti artigianali, prodotti tipici della nostra isola. Lo scopo è anche dare visibilità e promuovere la produttività delle aziende sarde".(ANSA).