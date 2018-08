Primo ciak per "L'uomo del mercato"

Sono iniziate le riprese del cortometraggio "L'uomo del mercato", opera d'esordio alla regia di Paola Cireddu, autrice anche dello script. Il film nasce da una sceneggiatura premiata lo scorso anno come migliore opera a "Il cantiere delle storie", progetto del Premio Solinas e Università di Cagliari e di Sassari in collaborazione con Le Università di Tor Vergata, Cinemed/Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier, l'Istituto italiano di Cultura di Madrid (Festival del Cinema italiano di Madrid) e il Comune di La Maddalena.

Il lavoro di Paola Cireddu, autrice e giornalista cagliaritana, era stato premiato da una giuria composta da registi, produttori, sceneggiatori con la seguente motivazione: "L'uomo del mercato è un piccolo film in grado di descrivere un mondo attraverso un personaggio autentico ed emozionante. Ci ha colpito molto lo sguardo ossessivo e appassionato dell'autrice in grado di restituire immagini di grande impatto poetico".

Il film, le cui riprese sono in corso a Cagliari, racconta di un personaggio ai margini della società che per campare recupera vecchie cassette dai negozianti e dalla strada e le trasporta a decine in spalla per rivenderle a pochi centesimi perché non può permettersi di pagare anche il più povero mezzo di trasporto.

Girato e ambientato nel quartiere di San Michele, il corto è interpretato per la maggior parte del cast da attori non professionisti e realizzato dalla casa Bibigula di Maurizio Abis che lo produce insieme al Premio Solinas, al CELCAM e alle Università di Cagliari, Sassari e Roma Tor Vergata con il contributo della Regione Sardegna.

"L'uomo del mercato" porta sul grande schermo uno spaccato di una borgata della periferia di Cagliari e le tracce di un lavoro ormai in via di estinzione legato alla presenza del vecchio mercato ortofrutticolo. Un film che attinge dalla realtà e racconta le imprese "epiche" di un personaggio d'altri tempi ma incredibilmente attuale, ultimo nella gerarchia sociale e invisibile agli occhi di tutti.