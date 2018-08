Investono cane e cadono da moto, 2 feriti

Una brusca sterzata per evitare di investire un cane non custodito che attraversava la strada è costata cara a due turisti napoletani che viaggiavano su uno scooter sulla strada provinciale che porta alle spiagge di Is Arutas e Mari Ermi nel litorale di Cabras.

Dopo aver comunque investito l'animale, che poi è morto, la moto si è rovesciata ed è andata aD infilarsi sotto il pianale di un suv Toyota che viaggiava nella direzione opposta. A prestare i primi soccorsi ai due motociclisti, un uomo e una donna, rimasti incastrati tra l'auto e la moto, sono stati alcuni automobilisti di passaggio che sono intervenuti con un cric per sollevare l'auto e consentire ai due feriti quantomeno di respirare meglio.

Sul posto sono poi assieme a Carabinieri e Polizia e ai Vigili del Fuoco sono arrivati anche l'elicottero dell'Elisoccorso e le ambulanze del 118.

I due feriti sono stati accompagnati all'Ospedale San Martino. La donna ha riportato lesioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni dell'uomo. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine.