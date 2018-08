Export: 5mld in Sardegna nel 2017

Nel 2017 la Sardegna ha visto crescere le sue esportazioni, giunte a un valore complessivo di 5,4 miliardi di euro, del 27,8%, ben al di sopra della media nazionale (+7,4%). In gran parte ha influito l'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. La quota di export della regione sul totale nazionale è lievemente aumentata rispetto al 2016 e risulta pari all'1,2%. Anche sul lato delle importazioni si è rileva un forte aumento nel 2017 (+30,5%), nettamente superiore all'incremento dell'import complessivo italiano (+8,6%). Lo rileva il rapporto annuale dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Nel primo trimestre del 2018, le esportazioni di merci hanno registrato una variazione tendenziale negativa (-7%) con una contrazione del 5% per la raffinazione del petrolio, mentre sono in crescita i prodotti chimici (+39,4%) e quelli metallurgici (+20,7%).

L'Isola rimane orientata verso mercati geograficamente vicini. I principali destinatari delle esportazioni sono stati i paesi dell'Ue, con una quota del 38,8%, seguiti da quelli dell'Africa settentrionale (21,9%) e dell'Europa non UE (14,4%), in crescita rispetto ai 2016. La Spagna, assorbendo il 9,7% dell'export, risulta il principale paese partner della Sardegna, seguito da Gibilterra (+7,4%) e Paesi Bassi (+6,5%). In forte aumento i flussi di export verso Regno Unito e Tunisia (rispettivamente del +179,2% e +366,5%). Sono scese del 33,4%, invece, le esportazioni verso l'Arabia Saudita.

La crescita dell'export è da attribuire principalmente al settore coke e prodotti petroliferi raffinati (+29,6%) che mantiene il primato sulle esportazioni regionali, con un peso dell'82,5% sul totale. Gli altri settori che hanno registrato una quota significativa di export regionale sono stati il metallurgico e il chimico (entrambi del 4,1%), e quello alimentare (3,3%) seppur in lieve calo (-1%) rispetto al 2016.

Le esportazioni di servizi sono aumentate del 32%, per un valore complessivo di 865 milioni di euro, pari all'1,1% del totale nazionale.