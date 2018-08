Sassari: black-out al potabilizzatore

Black-out elettrici, intasamenti fognari, tombini saltati, eccezionale riversamento di detriti in fognatura trascinati dalle acque piovane fino a inondare i depuratori. L'eccezionale ondata di maltempo sta mettendo a dura prova le strutture del servizio idrico integrato.

Nel primo pomeriggio le intense precipitazioni che si sono verificate nel sassarese hanno causato due ore di blocco al potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari a causa di problemi di natura elettrica ora in via di risoluzione grazie agli interventi dei tecnici di Abbanoa. Il gestore idrico sta schierando sul campo nelle zone colpite tutti gli uomini e mezzi necessari per far fronte alle numerose criticità: 20 squadre di pronto intervento, tecnici elettromeccanici e operatori con autospurgo. "Lo scorso anno abbiamo fronteggiato la scarsità d'acqua e la presenza straordinaria di vacanzieri - osserva - il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas - Quest'anno stiamo operando in condizioni ancora più difficili, col paradosso dell'abbondanza d'acqua in invaso e le difficoltà di potabilizzazione per la qualità compromessa dalle precipitazioni. Sul fronte depurativo, gli impianti sono sotto pressione e, in alcuni casi, sono andati sott'acqua. Abbiamo 400 uomini in campo con una eccezionale dedizione e competenza: dai singoli operatori territoriali sino ai responsabili dei Distretti, tutti impegnati 24 ore su 24". Negli impianti sono arrivati concentrati in pochissime ore delle "bombe d'acqua" con sovraccarichi idraulici cinque volte superiori alle quantità normalmente lavorate. Notevoli criticità si sono verificate ad Abus, Guspini, Laconi, Gestori, Barumini, Villanovafranca, Siniscola, San Teodoro, Palau, Thiesi e Stintino. In Ogliastra i depuratori hanno dovuto fare i conti anche con guasti elettrici. Decine di interventi hanno riguardato anche i centri del Medio Campidano. Nel Sulcis-Iglesiente sono stati necessari gli interventi di autospurgo.