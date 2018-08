Milena Agus a Orani per rassegna Qu.Tu

(ANSA) - NUORO, 23 AGO - Sarà la scrittrice Milena Agus l'attesa ospite, il 25 agosto alle 19, ad Orani, del secondo appuntamento della Rassegna "Qu.Tu - Quando tutte le donne del mondo", progetto ideato e curato dalla scrittrice, critica letteraria ed editor Bastiana Madau.

Una rassegna incentrata sulla messa in luce delle opere intellettuali femminili con un titolo che vuol essere un omaggio a un'opera della filosofa francese Simone de Beauvoir. Sabato Milena Agus dialogherà con Alessandra Pigliaru, giornalista de Il Manifesto, nell'antica piazzetta Su Postu, in cui si affaccia la casa del grande pittore oranese Mario Delitala. Il reading è affidato all'attrice teatrale Valentina Loche e alla chitarra di Antonello Masini.

"Sabato saremo davanti alla casa di uno dei pittori più importanti del '900 sardo, con una scrittrice tradotta in 30 lingue e riconosciuta a livello internazionale - ha affermato Bastiana Madau - due dei suoi romanzi sono diventati film approdati poi a Cannes".

Un circuito apparentemente secondario, dunque, diventa di primaria importanza non solo per il pubblico locale ma di tutta la Sardegna, come si è potuto vedere al primo appuntamento della rassegna, il 13 luglio nel parco del Museo Nivola, con tantissime persone arrivate nel paese barbaricino per ascoltare Ilide Carmignani, la traduttrice per Mondadori di "Cent'anni di solitudine", in occasione del cinquantenario del capolavoro di García Márquez.

Dopo l'incontro di sabato, Qu.Tu proseguirà con altri incontri femminili del mondo intellettuale nazionale: "Nell'ultimo incontro del 5 ottobre avremo ospite Elisabetta Strickland, la prima donna a essere nominata vicepresidente dell'Istituto nazionale di Alta matematica, che dialogherà con la ricercatrice dell'Enea, fondatrice della web Tv per scienziate, Teresa Chironi. Il 15 settembre ci sarà Lisa Ginzburg, nipote della grande Natalia e raffinata autrice. Il 28 settembre interverrà Anna Cristina Serra, poetessa in lingua sarda", conclude Madau. (ANSA).