Volantino contro il sindaco di Cuglieri

Un volantino oltraggioso indirizzato al sindaco di Cuglieri, Gianni Panichi, è stato rinvenuto nella borgata marina di Santa Caterina di Pittinuri.

L'autore si dichiara "ex amico sincero" del primo cittadino e suo elettore, ma non risparmia le offese e mantiene comunque l'anonimato. A destare preoccupazione è in particolare il fatto che il volantino arriva dopo l'attentato dello scorso anno che aveva danneggiato l'auto del sindaco e le offese sui social del mese scorso per le quali Panichi aveva presentato una querela.

Il volantino è scritto a mano ed in corsivo con una grafia molto stentata e l'autore sembra avere poca dimestichezza anche con l'italiano, tutti elementi che potrebbero portare rapidamente alla sua identificazione. Della vicenda sono stati informati i Carabinieri del paese.