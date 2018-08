Pioggia e temporali, nuova allerta

Il maltempo sembra non voler abbandonare la Sardegna. Anche oggi si sono registrati in diverse zone dell'isola temporali e bombe d'acqua, soprattutto nel Cagliaritano - dove un improvviso temporale con fulmini si è abbattuto sulla costa di Villasimius - e nel Sassarese, dove un treno regionale si è dovuto fermare nella tratta fra Bonorva e Torralba per l'allagamento dei binari.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco per strade e scantinati allagati. I maggiori disagi a Sinnai, Solanas e su tutta l'area costiera del cagliaritano. Al lavoro diverse squadre dei pompieri.

Intanto la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico da mezzogiorno alle 21 di domani, giovedì 23 agosto. Le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.